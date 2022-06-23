Названы знаки Зодиака, у которых июль может забрать все самое ценное

Астрологи уже начали делиться прогнозами на второй месяц лета. Июль для большинства знаков пройдет на спокойной ноте с минимальным количеством потрясений. Но двум знакам, к сожалению, очень не повезет. В них буквально начнет рушиться жизнь. Ничего не будет удаваться, проблемы будут наваливаться одна за другой. Денежные потери, долги и утраты на любовном фронте. Запастись терпением следует Овнам и Тельцам.





Овен

Овны весь июль будут сражаться с сильной апатией. Их оптимизм в этот раз будет фальшивым, и это даже не удастся скрыть. Овнам очень не повезет. На работе все пойдет наперекосяк, в личной жизни участятся ссоры с родными и друзьями. Одинокие Овны вдруг поймут, что их уж очень достало жить в одиночестве и на фоне этого начнут депрессировать еще больше. Добавит масла в огонь и коллектив. На работе возникнут маленькие проблемы, которые в сумме могут вылиться в огромные денежные потери. Астрологи советуют не падать духом, не опускать руки и не впадать в затяжную депрессию. Это всего лишь неудачный период и скоро он пройдет.

Телец

Тельцы столкнутся с трудностями абсолютно во всех сферах жизни. Все будет рушиться с рук. Все будет разрушаться и вы не будете знать, что делать дальше. А еще Тельцы имеют одну проблему, они очень быстро меняют фокус и буквально прыгают от одной цели к другой. Тельцы знают, что им нужно сосредоточиться на чем-нибудь одном, тогда все удастся, однако иногда отходят от этого правила и рассеиваются на многие дела. В июле это сыграет злую шутку. Начнутся проблемы с деньгами, а дальше на фоне негативного настроения возникнут проблемы и в семье. Астрологи советуют успокоиться, и не рубить с плеча, чтобы не потерять абсолютно все, что нажили за последние годы.