Названо знаки Зодіаку, у яких липень може забрати все найцінніше

Астрологи вже почали ділитися прогнозами на другий місяць літа. Липень для більшості знаків пройде на спокійній ноті з мінімальною кількістю потрясінь. Та двом знакам, на жаль, дуже не пощастить. В них буквально почне руйнуватися життя. Нічого не вдаватиметься, проблеми навалюватимуться одна за одною. Грошові втрати, борги і втрати на любовному фронті. Запастися терпінням варто Овнам і Тельцям.





Овен

Овни весь липень боротимуться з сильною апатією. Їхній оптимізм цього разу буде фальшивим і це навіть не вдасться приховати. Овнам дуже не щаститиме. На роботі нічого не вдаватиметься, в особистому житті почастішають сварки з рідними та друзями. Одинокі Овни раптом зрозуміють, що їх дуже вже дістало жити в самотності і на фоні цього почнуть депресувати ще більше. Додасть масла в вогонь й колектив. На роботі появляться дрібні неприємності, які в сумі можуть вилитися в великі витрати. Астрологи рекомендують не падати духом, не опускати руки і не впадати в затяжну депресію. Це всього лиш невдалий період і незабаром він мине.

Телець

Тельці зіштовхнуться з труднощами абсолютно у всіх сферах життя. Все валитиметься з рук. Все руйнуватиметься і ви не знатимете, що робити далі. А ще Тельці мають одну проблему, вони дуже швидко змінюють фокус і буквально стрибають від однієї цілі до іншої. Тельці знають, що їм потрібно зосередитись на чомусь одному, тоді все вдасться, однак інколи відходять від цього правила і розсіюються на багато справ. В липні це зіграє злий жарт. Почнуться проблеми з грішми, а далі на фоні негативного настрою появляться проблеми й у сім’ї. Астрологи радять заспокоїтись, і не рубати з плеча, щоб не втратити абсолютно все що нажили за останні роки.