Удар будет мощным: Украину накроет магнитная буря красного уровня опасности

Конец июня будет сопровождаться плохим самочувствием для многих людей. Все из-за сильных магнитных бурь, которые будут сменять друг друга и не давать людям расслабиться. Сильнейший удар придётся на 23-24-25 июня. В эти дни, некоторым категориям людей следует поберечь себя, отменить дела, требующие сильной физической или умственной нагрузки. Не нервничать и соблюдать все рекомендации, которыми делятся специалисты.





23-24-25 июня будет магнитная буря красного уровня опасности

Магнитные бури классифицируются по уровням, и красный считается самым критичным. Такая буря не пройдет незаметной даже для людей, которые обычно не реагируют на геомагнитные колебания.

Это явление сокрушительно влияет на организм, среди распространенных последствий следующее:

Сильные мигрени, тошнота и слабость. Прыжки артериального давления, у некоторых оно может сильно подняться у других опуститься до критических отметок. Обострение хронических недугов. Бессонница, раздражительность, плохое настроение, отсутствие аппетита. Проблемы с сердцем и сосудами. Пожилые люди вообще рискуют получить инсульт или инфаркт. По статистике, в период магнитных бурь в больницу поступает гораздо больше пациентов с сердечными проблемами, чем в другие дни.

Также, если у вас есть старые переломы или когда-то были вывихи, то именно в эти дни “больное” место может сильно болеть и напоминать о себе.

Как помочь организму?

Однозначного ответа нет. Есть люди более устойчивые к геомагнитным колебаниям, а есть такие, что не встают с постели пока магнитная буря не закончится. Врачи рекомендуют в такие дни пить очень много воды, не нервничать, не подвергаться стрессу. Не отправляйтесь в длительные поездки, и разгрузите себя от чрезмерного количества задач. Также, следует отказаться от тяжелой пищи, а особенно жирного, копченого и острого.