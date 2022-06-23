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Удар буде потужним: Україну накриє магнітна буря червоного рівня небезпеки

24.06.2022
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Кінець червня супроводжуватиметься поганим самопочуттям для багатьох людей. Все через сильні магнітні бурі, які змінюватимуть одна одну і не даватимуть людям розслабитися. Найсильніший удар прийдеться на 23-24-25 червня. В ці дні, деяким категоріям людей варто поберегти себе, відмінити справи, які потребують сильного фізичного або розумового навантаження. Не нервувати, та дотримуватись всіх тих рекомендацій, якими діляться спеціалісти.

23-24-25 червня буде магнітна буря червоного рівня небезпеки

Магнітні бурі класифікуються за рівнями, і червоний вважається найкритичнішим. Така буря не пройде непомітною навіть для тих людей, які зазвичай не реагують на геомагнітні коливання.

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Це явище нищівно впливає на організм, серед поширених наслідків наступне:

  1. Сильні мігрені, нудота і слабкість.
  2. Стрибки артеріального тиску, в декого він може сильно піднятися в інших опуститися до критичних позначок.
  3. Загострення хронічних недуг.
  4. Безсоння, дратівливість, поганий настрій, відсутність апетиту.
  5. Проблеми з серцем та судинами. Літні люди взагалі ризикують отримати інсульт або й інфаркт. За статистикою, в період магнітних бур в лікарню поступає набагато більше пацієнтів з серцевими проблемами, ніж у інші дні.

Також, якщо у вас є старі переломи, чи колись були вивихи, то саме в ці дні “хворе” місце може сильно боліти і нагадувати про себе.

Як допомогти організму?

Однозначної відповіді немає. Є люди більш стійкі до геомагнітних коливань, а є й такі, що не встають з ліжка допоки магнітна буря не закінчиться. Лікарі рекомендують в такі дні пити дуже багато води, не нервувати, не піддаватися стресу. Не вирушати в тривалі поїздки, і розвантажити себе від надмірної кількості завдань. Також, слід відмовитися від важкої їжі, а особливо жирного, копченого, і гострого.

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24.06.2022
1 хвилина на прочитання
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