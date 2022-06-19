Не варто витраченого часу: стало відомо, за яку роботу українцям платять найменше

Коли справа доходить до пошуку нової роботи, хочеться знайти ідеальний варіант: комфортний графік, близькість до дому та пристойна заробітна плата. Але знайти вакансію, в якій поєднуються всі три пункти, буває дуже непросто. І якщо незручний графік та віддаленість ще можна пробачити, то з низьким рівнем заробітної плати ніхто миритися не стане.





Ми проаналізували ринок працевлаштування та зібрали для вас перелік фахівців, які за свою роботу отримують найменше. Зважайте на цю інформацію при пошуку роботи.

Тож у кого найменша заробітна плата в Україні? Читайте далі.

Хто заробляє найменше

Ми переглянули вакансії, розміщені на OLX Робота. Найменше пропонують прибиральникам та двірникам. Також до цього списку входять вакансії для домашнього персоналу, сфера роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та, логічно, вакансії з частковою зайнятістю.

Станом на червень 2022 року вакансії з найнижчою середньою зарплатою на OLX.

прибиральник у середньому виходить 6250 гривень, тобто мінімальну зарплату;

реалізатор рекламних листівок та промоутер -8 875 гривень;

охоронець у середньому отримує близько 9000 гривень;

бариста та бармени близько 9 000 гривень;

доглядальниці – 10 000 гривень;

продавець-консультант – 10 000 гривень;

офіціант – 10 000 гривень.

Звичайно, це середні цифри та рівень зарплати навіть у прибиральника може бути набагато вищим. Все залежить від місця роботи, логічно, що велика компанія готова платити більше.

І ще хочемо відразу сказати, що проводячи аналіз, ми не мали на меті якось дискредитувати професії з низьким рівнем заробітної плати. Ми вважаємо, що будь-яка професія важлива і потрібна, а з огляду на ситуацію, що склалася в Україні з 24 лютого 2022 року через повномасштабну агресію росії, мати будь-яку роботу в Україні — це вже добре.

Тому ми бажаємо вам успіхів у пошуках роботи. Бережіть себе!