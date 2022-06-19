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Не стоит потраченного времени: стало известно, за какую работу украинцам платят меньше всего

20.06.2022
1 хвилина на прочитання

Когда дело доходит до поиска новой работы, хочется найти идеальный вариант: комфортный график, близость к дому и приличная заработная плата. Но найти вакансию, в которой сочетаются все три пункта бывает очень непросто. И если неудобный график и отдаленность еще можно простить, то с низким уровнем заработной платы никто мириться не станет. 

Мы проанализировали рынок трудоустройства и собрали для вас перечень специалистов, которые за свою работу получают меньше всего. Учитывайте эту информацию при поиске работы. 

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Так у кого самая маленькая заработная плата в Украине? Читайте дальше. 

Кто зарабатывает меньше всего

Мы просмотрели вакансии, размещенные на OLX Работа. Меньше всего предлагают уборщикам и дворникам. Также в этот список входят вакансии для домашнего персонала, сфера розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и, логично, вакансии с частичной занятостью. 

Состоянием на июнь 2022 года вакансии с самой низкой средней зарплатой на OLX Работа выглядят следующим образом:

  • уборщик в среднем получается 6250 гривен, то есть минимальную зарплату;
  • реализатор рекламных листовок и промоутер —8 875 гривен;
  • охранник в среднем получает около 9 000 гривен;
  • бариста и бармены около 9 000 гривен;
  • сиделки — 10 000 гривен;
  • продавец-консультант — 10 000 гривен;
  • официант — 10 000 гривен. 

Конечно, это средние цифры и уровень зарплаты даже в уборщика может быть гораздо выше. Все зависит от места работы, логично, что крупная компания готова платить больше. 

И еще, хотим сразу сказать, что проводя анализ, мы не преследовали цель как-то дискредитировать профессии с низким уровнем заработной платы. Мы считаем, что любая профессия важная и нужная, а с учетом ситуации, которая сложилась в Украине с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной агрессии россии, иметь любую работу в Украине — это уже хорошо. 

Поэтому мы желаем вам успехов в поисках работы. Берегите себя!

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20.06.2022
1 хвилина на прочитання
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