Не стоит потраченного времени: стало известно, за какую работу украинцам платят меньше всего

Когда дело доходит до поиска новой работы, хочется найти идеальный вариант: комфортный график, близость к дому и приличная заработная плата. Но найти вакансию, в которой сочетаются все три пункта бывает очень непросто. И если неудобный график и отдаленность еще можно простить, то с низким уровнем заработной платы никто мириться не станет.





Мы проанализировали рынок трудоустройства и собрали для вас перечень специалистов, которые за свою работу получают меньше всего. Учитывайте эту информацию при поиске работы.

Так у кого самая маленькая заработная плата в Украине? Читайте дальше.

Кто зарабатывает меньше всего

Мы просмотрели вакансии, размещенные на OLX Работа. Меньше всего предлагают уборщикам и дворникам. Также в этот список входят вакансии для домашнего персонала, сфера розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и, логично, вакансии с частичной занятостью.

Состоянием на июнь 2022 года вакансии с самой низкой средней зарплатой на OLX Работа выглядят следующим образом:

уборщик в среднем получается 6250 гривен, то есть минимальную зарплату;

реализатор рекламных листовок и промоутер —8 875 гривен;

охранник в среднем получает около 9 000 гривен;

бариста и бармены около 9 000 гривен;

сиделки — 10 000 гривен;

продавец-консультант — 10 000 гривен;

официант — 10 000 гривен.

Конечно, это средние цифры и уровень зарплаты даже в уборщика может быть гораздо выше. Все зависит от места работы, логично, что крупная компания готова платить больше.

И еще, хотим сразу сказать, что проводя анализ, мы не преследовали цель как-то дискредитировать профессии с низким уровнем заработной платы. Мы считаем, что любая профессия важная и нужная, а с учетом ситуации, которая сложилась в Украине с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной агрессии россии, иметь любую работу в Украине — это уже хорошо.

Поэтому мы желаем вам успехов в поисках работы. Берегите себя!