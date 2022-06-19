Оккупанты завладели базой должников ПриватБанка

Житель временно оккупированной Херсонской области стал должником «Тинькофф Банка». Будучи клиентом ПриватБанка, украинец изрядно удивился, когда ему начали приходить сообщения из другого, еще и российского банка. К тому же причину передачи долга другому финучреждению новый кредитодатель объяснить так и не смог.





О досадном случае, произошедшем с херсонцем, широкой публике стало известно из сообщения в Телеграмм-канале «Двач». По словам пострадавшего, однажды он получил СМС о том, что его долг по кредитке Привата на сумму свыше 100 тыс. грн был передан в «Тинькофф Банк». По словам нового кредитодателя, эта процедура была проведена согласно договору уступки прав требования.

Однако никаких договоренностей между Приватом и банком Тинькофф нет и быть не может. Объяснить такие сообщения можно только тем, что оккупанты завладели базой данных клиентов украинских банков на занятой ими территории. А теперь они похоже решили обогатиться за счет фактически взятых в плен на собственной земле мирных жителей. Ведь в СМС о передаче задолженности менеджер «Тинькофф Банка» также сообщил украинцу, что вскоре он получит инструкции касательно новых правил возврата кредита.

Стоит отметить, что ранее российские оккупанты уверяли местных жителей, что им больше не нужно будет возвращать долги украинским банкам. Таким образом, они безуспешно пытались переманить на свою сторону жителей украинского Херсона.

Напомним, что глава Херсонского облсовета Александр Самойленко на днях обратился к жителям региона с просьбой по возможности уехать с оккупированной территории. Чиновник объяснил свою просьбу тем, что вскоре украинские войска начнут операцию по освобождению области. Так что мирным жителям стоит уехать еще до начала активных боевых действий, чтобы «развязать руки» военным и ускорить освобождение Херсонщины.