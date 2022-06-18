В НБУ сделали громкое заявление относительно курса валют: мнения экспертов разошлись

Несмотря на то, что курс валют вроде бы уже “отпускали”, но поштормило доллар только на черном рынке и в обменниках. Официальный курс так и остался фиксированным на уровне 29,50 за единицу. Однако в НБУ говорят, что так будет не всегда. Курс таки будут отпускать, но если будет соблюден ряд условий.





Курс валют отпустят, как только полноценно заработает экспорт

Сейчас экспорт происходит очень ограниченно, ведь порты заблокированы, а через Европу перевозить товары в обычном объеме довольно сложно и дорого. Как следствие, и курс валют отпускать пока не имеет возможности.

Более того, член Совета НБУ Василий Фурман сделал громкое заявление, в НБУ утверждают, что сейчас ситуация с курсом намного более стабильна и контролируема, чем в 2014-2015 годах. В конце Фурман добавил, что в будущем НБУ полностью откажется от фиксированного курса. Правда, как это повлияет на гривну, прогнозировать пока не берутся.



На перспективу по отношению к гривне мы сказали о том, что в будущем НБУ перейдет к политике “плавающего” курсообразования. Просто не сейчас. Для этого нужны предпосылки, в частности, чтобы заработал экспорт», – подчеркнул Фурман.

Мнения экспертов, на счет предполагаемой стоимости доллара, расходятся

На днях свое мнение о том, сколько будет стоить доллар в ближайшем будущем, озвучили несколько экспертов. Одни считают, что уже скоро доллар подешевеет до 33 гривен, мол для этого есть все предпосылки. Это будет означать, что официальный и черный рынки наконец-то сбалансируются и возможно банки смогут продавать населению валюту в несколько большем количестве. В то же время другие эксперты уверены, что ближе к сентябрю курс прыгнет минимум до 40 грн. Укрепление гривни в данной ситуации мол негативно повлияет на украинскую экономику в целом.