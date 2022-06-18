В НБУ зробили гучну заяву стосовно курсу валют: думки експертів розійшлися

Попри те, що курс валют начебто вже “відпускали”, та поштормило долар лише на чорному ринку і в обмінниках. Офіційний курс так і залишився фіксованим на рівні 29,50 за одиницю. Однак, в НБУ кажуть, що так буде не завжди. Курс таки відпускатимуть, але якщо буде дотримано ряд умов.





Курс валют відпустять, як тільки повноцінно запрацює експорт

Наразі, експорт відбувається дуже обмежено, адже порти заблоковані, а через Європу перевозити товари у звичному обсязі досить складно і дорого. Як наслідок, й курс валют відпускати наразі немає можливості.

Більше того, член Ради НБУ Василь Фурман зробив гучну заяву, в НБУ стверджують, що наразі ситуація з курсом набагато стабільніша та контрольованіша ніж у 2014-2015 роках. Наприкінці Фурман додав, що в майбутньому НБУ повністю відмовиться від фіксованого курсу. Щоправда, як це повпливає на гривню прогнозувати поки не беруться.

На перспективу щодо гривні ми сказали про те, що в майбутньому НБУ перейде до політики “плаваючого” курсоутворення. Просто не зараз. Для цього потрібні передумови, зокрема, щоб запрацював експорт», – наголосив Фурман.

Думки експертів, на рахунок ймовірної вартості долара, розходяться

Днями свою думку, стосовно того скільки коштуватиме долар у найближчому майбутньому, озвучили кілька експертів. Одні вважають, що вже скоро долар подешевшає до 33 гривні, мовляв для цього є всі передумови. Це означатиме, що офіційний і чорний ринки нарешті збалансуються і можливо банки зможуть продавати населенню валюту в трохи більшій кількості. Натомість інші експерти впевнені, що ближче до вересня курс стрибне мінімум до 40 грн. Зміцнення гривні в даній ситуації мовляв негативно вплине на українську економіку загалом.