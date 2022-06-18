До 12 000 гривен одноразово: украинцы претендуют на новый вид помощи от Польши

Польша очень много помогает украинцам, бежавшим туда от полномасштабной войны. Более трех миллионов беженцев нашли убежище в соседней стране, получают там денежную и гуманитарную помощь. Кроме стандартных государственных выплат, польское правительство и различные организации анонсируют и дополнительные виды помощи. Например, сейчас на одноразовую выплату в размере 1500 злотых на взрослого и 750 злотых на ребенка, претендуют те, у кого есть карта поляка или польское гражданство. Помощь напрямую касается этих людей или их близких родственников.





Эту помощь инициировали местные фонды

Как сообщают польские СМИ, данный вид помощи проводят фонд “Wolność i Demokracja”, организация “Pomoc Polakom na Wschodzie” и сообщество “Wspólnota Polska”. Выплата касается только тех украинцев, у которых есть документы, подтверждающие наличие родственников в Польше. То есть карту поляка или гражданство. На помощь претендуют непосредственно владельцы документов или их близкие родственники: родители, жена/супруг, или дети.

Подать заявку на получение пособия можно двумя способами:

Позвонить на один из номеров горячей линии: +48 506 782 789, +48 519 023 817, +48 518 254 853 Написать письмо по электронному адресу: [email protected]

Далее нужно будет действовать согласно инструкциям.

Польша и дальше будет помогать украинцам

С 1 июля поляки отменяют ежедневную выплату в размере 40 злотых за каждого украинца, которого приютили у себя дома местные жители. Однако это не значит, что людей будут оставлять на произвол судьбы. Без жилья и помощи никто не останется. Если речь идет о беременных, пожилых людях или многодетных мамах, то выплаты в индивидуальном порядке могут продолжиться. Работоспособным будут всячески помогать найти работу.