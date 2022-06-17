В Польше сообщили, будут ли принимать новых беженцев в случае очередной волны паники среди украинцев

В Польше сейчас находятся более трех миллионов украинских беженцев, которые зарегистрировались там и получают социальную помощь, жилье или гуманитарную помощь. На четвертый месяц войны Польша, как и большинство других стран, немного изменяют правила помощи. К примеру, постепенно отменяют бесплатный проезд, а еще некоторые виды социальных выплат. В то же время призывают людей искать работу, и всячески в этом помогают. С 1 июля в Польше отменяют ежедневную помощь в размере 40 злотых на человека для тех граждан, которые приняли у себя украинцев. Но поляки успокаивают, без жилья никто не останется. Правительство знает, что делает и обо всем позаботилось.





В Польше позаботятся о наличии жилья для всех беженцев из Украины

Поляки заявили, что жилья хватит всем. Более того, правительство уже подготовило новые места, если будет иметь место новая паника и волна миграции через определенные шаги Путина или Беларуси. Что касается отмены ежедневной выплаты, то все будет происходить постепенно и индивидуально. Тем полякам, которые принимают дома беременных, пожилых людей или женщин со многими детьми могут продолжить выплаты. Также, иногда правительство или отдельные организации сообщают о разовых выплатах, для уязвимых категорий населения, или вовсе для всех.



На днях украинцы могли зарегистрироваться на новую помощь и получить пластиковые карты от торговой сети Biedronka на сумму 300 злотых в месяц. Такая сумма будет начисляться на карту в течение трех месяцев.

Поляки выплатят украинцам тринадцатую пенсию

Это еще одна новость, появившаяся недавно в польских СМИ. Оказывается сейчас в Украине есть более 3000 человек, которые получают польскую пенсию. Эти люди смогли наработать в Польше достаточное количество лет и теперь получают те же льготы и социальные гарантии, что и местное население. Размер выплаты составит около 9000 гривен.