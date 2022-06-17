У Польщі повідомили, чи прийматимуть нових біженців в разі чергової хвилі паніки серед українців

В Польщі зараз перебуває понад три мільйони українських біженців, які зареєструвались там і отримують соціальну допомогу, житло чи гуманітарну допомогу. На четвертий місяць війни Польща, як і більшість інших країн, трішки змінюють правила допомоги. Наприклад, поступово скасовують безкоштовний проїзд, а ще деякі види соціальних виплат. Натомість закликають людей шукати роботу, і всіляко у цьому допомагають. З 1 липня в Польщі скасовують щоденну допомогу у розмірі 40 злотих на особу для тих громадян, які прийняли в себе українців. Але поляки заспокоюють, без житла ніхто не залишиться. Уряд знає, що робить і про все подбав.





В Польщі подбають про наявність житла для всіх біженців з України

Поляки заявили, що житла вистачить всім. Ба більше, Уряд вже підготував нові місця, якщо матиме місце нова паніка та хвиля міграції через певні кроки Путіна або Білорусі. Щодо скасування щоденної виплати, то все відбуватиметься поступово та індивідуально. Тим полякам, які приймають вдома вагітних, літніх людей, або жінок з багатьма дітьми можуть продовжити виплати. Також, час від часу уряд або окремі організації повідомляють про разові виплати, для вразливих категорій населення, або й зовсім для всіх.

Відтак, днями українці могли зареєструватися на нову допомогу і отримати пластикові картки від торгової мережі і Biedronka на суму 300 злотих в місяць. Така сума нараховуватиметься на картку протягом трьох місяців.

Поляки виплатять українцям тринадцяту пенсію

Це ще одна новина, яка з’явилася нещодавно в польських ЗМІ. Виявляється зараз в Україні є понад 3000 осіб, які отримують польську пенсію. Ці люди змогли напрацювати в Польщі достатню кількість років і тепер мають ті ж пільги та соціальні гарантії, що й місцеве населення. Розмір виплати становитиме близько 9000 гривень.