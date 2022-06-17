Чому потрібно завжди вимикати мобільний інтернет: три вагомі причини

Перебуваючи вдома, чи в громадських місцях де є вай-фай користувачі звісно ж надають йому перевагу. Однак, як тільки ми виходимо поза межі доступу вай-фай, одразу ж переключаємось на мобільний інтернет, чи так звану передачу даних. Потім, повернувшись додому дехто забуває вимкнути галочку, і мобільний інтернет працює паралельно з вай-фаєм, хоча в цей момент від не те, що не потрібен, а й доволі небезпечний для смартфона. Експерти розповіли, чому.





Є три вагомі причини, чому треба не забувати вимикати мобільний інтернет

Ну окрім того, що ви банально витрачаєте мегабайти, які в деяких тарифних планах у обмеженій кількості, є ще ряд серйозніших проблем.

Катастрофічний вплив на акумулятор. Вай-фай не з’їдає й частинки тієї кількості електроживлення, яку з’їдає мобільний інтернет. Батарея дуже швидко розряджається і втрачає свою продуктивність. Програмні додатки продовжують оновлюватися і це небезпечно, якщо раптом ви опинилися на території де поганий мобільний зв’язок. Програми просто можуть не оновитися до кінця, й інколи це загрожує серйозним збоєм. Тому краще й зовсім вимкнути мобільні дані, а коли буде стійкий доступ до Інтернету все спокійно оновити. Коли вай-фай і мобільні дані ввімкнені одночасно, доступ до інтернету буде з перебоями. Мобільні дані перебиватимуть вай-фай, відповідно інтернет час від часу буде перемикатися з одного на інший і в результаті відео в ідтворюватиметься погано, а завантажити щось й зовсім може не вдатися.

Також, експерти рекомендують вимикати смартфони на ніч. Звісно мова не про його надшкідливий вплив на здоров’я. Ця дія просто допоможе на довший період часу зберегти продуктивність акумулятора й інших систем загалом.