День літнього сонцестояння зіпсує плани трьох знаків зодіаку: на кого чекають неприємності

21 липня, у день літнього сонцестояння, деяким знакам зодіаку буде непереливки. В цей день Терези, Овени та Скорпіони точно встануть не з тої ноги. Всі плани підуть шкереберть, до того ж на них чекає ціла низка неприємних сюрпризів, які остаточно зіпсують настрій.





Терези

Народженим під цим сузір’ям 21 липня не варто приймати жодних важливих рішень. Надто вже великий ризик зробити помилку, за яку потім доведеться довго розплачуватися. Цього дня астрологи пророкують Терезам конфлікти з колегами та керівництвом, які можуть призвести навіть до втрати роботи. Більш делікатними варто бути представникам знаку і з родичами та друзями. Можливі сімейні сварки і непорозуміння, за які Терезам потім доведеться вибачатися.

Овен

Зранку Овенів розбудить неприємна новина, яка зіпсує увесь день. Літнє сонцестояння дуже негативно позначиться на емоційному стані представників знаку, вони будуть нервовими й напруженими. Це виявлятиметься навіть у побутових справах. Овенів застане зненацька якась проблема, яку потрібно буде вирішити у найкоротші терміни. Та вони не зможуть зібратися з думками і лише ускладнять ситуацію. Уродженцям знаку варто спробувати заспокоїтися і підійти до розв’язання проблеми з холодною головою. А інакше саме з цього моменту у їхньому житті може початися затяжна «чорна смуга».

Скорпіон

Усі плани Скорпіонів на 21 липня зруйнуються в одну мить. Емоційні представники знаку, звісно ж, розгніваються, але вже нічого не можна буде вдіяти. Увесь свій негатив уродженці знаку можуть виплеснути на близьких, через що вдома розгориться величезний скандал. Серед інших небезпек, які загрожують Скорпіонам в день літнього сонцестояння, зрада та обман. Це може бути як підлий вчинок друга, так і втрата грошей в результаті шахрайської оборудки.