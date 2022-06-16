Американские исследователи предупреждают о сверхмощной магнитной буре: названа дата

Магнитные бури – явление не редкое. Иногда вспышки на Солнце, провоцирующие геомагнитные колебания, происходят по несколько раз в месяц. Иногда это незначительные бури, которые проходят незаметно для людей. Однако иногда бывают исключения. Сильные бурые исследователи обозначают красным уровнем опасности и предупреждают о них заранее. В эти дни следует придерживаться определенных правил, чтобы не помешать собственному здоровью.





В июне будет несколько магнитных бурь с короткими перерывами друг между другом

В США есть Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований. Так вот, исследователи этого центра заявили, что Землю накроет мощная магнитная буря и продлится она с 7 по 22 июня с перерывами. Пик придется на 15-16 июня, однако особенно чувствительны будут испытывать негативное влияние геомагнитного поля еще на несколько последующих дней.



Чтобы было понятнее, что собой представляет магнитная буря, опишем ее на более простом языке. Это геомагнитные колебания, возникающие в результате активного обмена энергией солнечного ветра и космической среды. Это явление может длиться несколько часов или несколько дней и имеет прямое влияние на наше самочувствие.

Как влияет магнитная буря на организм человека?

Головокружение, прыжки настроения, постоянная усталость, мигрени, агрессивное или депрессивное настроение, отсутствие аппетита, бессонница, обострение хронических недугов и многое другое. Все это люди ощущают в период, когда геомагнитное поле нарушается. Наиболее чувствительные могут иметь проблемы с сердцем, давлением, а также получить инсульт или инфаркт. Именно поэтому, в эти дни людям рекомендуют не нервничать, не нагружать организм, не есть жирной, острой и копченой пищи. Пить много воды, и по возможности больше отдыхать.