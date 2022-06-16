Затяжна «чорна смуга»: яких знаків зодіаку біди не полишатимуть аж до жовтня

Ретроградний Сатурн у Водолії стане справжньою «чорною міткою» для деяких знаків зодіаку. Поки планети не змінять свого положення Близнюкам, Рибам, Ракам та Козерогам тотально не щаститиме. Чекати «білої смуги» в житті їм доведеться аж до 23 жовтня. А до того часу астрологи радять представникам чотирьох згаданих знаків бути вкрай обережними.





Близнюки

Народженим під цим сузір’ям доведеться пережити складні часи. Конфлікти з близькими та невдачі на роботі призведуть до того, що Близнюки зневіряться у власних силах. У них нічого не буде вдаватися як слід, що одразу ж позначиться на їхніх доходах. Деяких уродженців знаку низка невдач може довести навіть до депресії. Та астрологи радять Близнюкам не піддаватися апатії і вірити, що незабаром все налагодиться.

Риби

Представників знаку чекають конфлікти з другою половинкою. Порозумітися буде вкрай важко через зовсім різні погляди закоханих на деякі важливі питання. Та якщо Риби триматимуть себе в руках і не будуть ставити ультиматумів, розриву вдасться уникнути.

Рак

до жовтня Ракам потрібно бути вкрай уважними. Їх спробують обдурити люди, від яких вони точно цього не чекають. На роботі можливе підвищення, але воно принесе в життя представників знаку не покращення, а лише проблеми. Але Ракам потрібно все ж взяти себе в руки, припинити скаржитися та спробувати впоратися із новими обов’язками.

Козеріг

Уродженцям знаку буде здаватися, що вони стали невидимками. Ніхто їх не чує і не бажає зрозуміти. Через це Козероги почнуть злитися на близьких, колег і навіть кохану людину. Також астрологи попереджають представників знаку про ризик втратити велику суму грошей. До кінця жовтня варто більш уважно поводити себе з фінансами, і тоді біди вдасться уникнути.