Американські дослідники попереджають про надпотужну магнітну бурю: названо дату

Магнітні бурі — явище не рідкісне. Інколи спалахи на Сонці, які й провокують геомагнітні коливання, відбуваються по кілька разів на місяць. Деколи це незначні бурі, які проходять непомітно для людей. Однак інколи бувають виключення. Сильні бурі дослідники позначають червоним рівнем небезпеки, і попереджають про них заздалегідь. В ці дні варто притримуватись певних правил, щоб не зашкодити власному здоров’ю.





В червні буде кілька магнітних бур з короткими перервами одна між одною

В США є Центр прогнозування космічної погоди Національної агенції океанічних і атмосферних досліджень. Так от, дослідники цього центру заявили, що Землю накриє потужна магнітна буря і триватиме вона з 7 по 22 червня з перервами. Пік припаде на 15-16 червня, однак особливо чутливі відчуватимуть негативний вплив геомагнітного поля ще кілька наступних днів.

Щоб було зрозуміліше, що собою являє магнітна буря, опишемо її більш простою мовою. Це геомагнітні коливання, які виникають внаслідок активного обміну енергією сонячного вітру і космічного середовища. Це явище може тривати кілька годин, або кілька днів і має прямий вплив на наше самопочуття.

Як впливає магнітна буря на людський організм?

Головокружіння, стрибки настрою, постійна втома, мігрені, агресивний або депресивний настрій, відсутність апетиту, безсоння, загострення хронічних недуг та чимало іншого. Все це люди відчувають в період, коли геомагнітне поле порушується. Найбільш чутливі можуть мати проблеми з серцем, тиском, і навіть отримати інсульт чи інфаркт. Саме тому, в ці дні, людям рекомендують не нервувати, не навантажувати організм, не їсти жирної, гострої та копченої їжі. Пити багато води, і по можливості по більше відпочивати.