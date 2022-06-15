Стоит ли ехать в Польшу на заработки: какие изменения претерпел местный рынок труда во время войны?

Польша приняла самое большое количество беженцев из Украины. Однако в соседнее государство наши соотечественники ездили на работу и до войны. Летом, как раз начинался наиболее активный сезон, когда люди отправлялись на сбор ягод, овощей и зарабатывали в среднем по 1000 долларов в месяц. Остались ли эти заработки такими и сегодня? И есть ли смысл ехать в Польшу не как беженец, а как заробитчанин?





Вакансии есть, однако и конкуренция между соискателями больше

Несмотря на то, что в Польше сейчас находятся более 3 миллионов украинцев, половина из них это дети, а еще часть пожилые люди, беременные, или мамы с маленькими детьми, которым трудно трудоустроиться на полный рабочий день. Да, есть и большая доля трудоспособного населения, которое активно ищет работу. Однако тем украинцам, которые хотят приехать на 1-3 месяца, чтобы подзаработать, тоже найдется работа.

Зарплаты возможно лишь немного меньше, чем были до войны. Среди популярных ныне вакансий:

Работники на склады интернет-магазинов или производителей: примерно 100-120 грн в час и около 23 000 гривен в месяц. Упаковщики претендуют на 25-27 000 грн в месяц. Сбор ягод оценивают от 3500 до 4000 злотых в месяц, то есть 30 000-33000 гривен. Больше всего готовы платить инженерам, слесарям, электрикам – 7000 злотых, или примерно 45 000 грн. Нуждаются поляки в водителях, которым готовы платить тоже около 4000 и более злотых в месяц.

Зарплата сильно зависит от количества рабочих часов, ведь работа в Польше оплачивается почасово. Также, на сборе ягод и овощей, зарплата может зависеть от выработки, то есть количества собранных килограммов клубники, ягоды и т.д.