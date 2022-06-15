Чи варто їхати в Польщу як заробітчанин: яких змін зазнав тамтешній ринок праці під час війни?

Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України. Однак, в сусідню державу наші співвітчизники їздили на роботу й до війни. Літом, якраз починався найбільш активний сезон, коли люди вирушали на збір ягід, овочів і заробляли в середньому по 1000 доларів в місяць. Чи залишилися ці заробітки такими й сьогодні? І чи є сенс їхати в Польщу не, як біженець, а як заробітчанин?





Вакансії є, однак і конкуренція між пошуковцями більша

Попри те, що в Польщі зараз перебуває понад 3 мільйона українців, половина з них це діти, а ще частина старші люди, вагітні, чи мами з маленькими дітьми, яким важко працевлаштуватися на повний робочий день. Так, є й велика частка працездатного населення, яка активно шукає роботу. Однак тим українцям, які хочуть приїхати на 1-3 місяці, щоб підзаробити коштів, теж знайдеться робота.

Зарплати можливо лише трішки менші ніж були до війни. Серед популярних нині вакансій:

Працівники на склади інтернет-магазинів, чи виробників: приблизно 100-120 грн за годину та близько 23 000 гривень на місяць. Пакувальники претендують на 25-27 000 грн на місяць. Збір ягід оцінюють від 3500 до 4000 злотих на місяць, тобто 30 000-33000 гривень. Найбільше готові платити інженерам, слюсарям, електрикам — 7000 злотих, або приблизно 45 000 грн. Потребують поляки й водіїв, яким готові платити теж близько 4000 і більше злотих в місяць.

Зарплата сильно залежить від кількості робочих годин, адже в Польщі робота оплачується погодинно. Також, на зборі ягід та овочів, зарплата може залежати від виробітку, тобто кількості зібраних полуниць, ягід тощо.