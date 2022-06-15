60-70 тысяч в месяц: зарплаты каких специалистов существенно выросли из-за войны?

Война существенно изменила рынок труда в Украине. Некоторые компании вынуждены были полностью или временно приостановить работу из-за полного отсутствия спроса на их товары и услуги. Другие наоборот стали зарабатывать больше. Миллионы людей стали безработными, кто-то задумался сменить специальность и это логично в современных реалиях. Так какие профессии сейчас наиболее перспективны и кто лучше зарабатывает во время войны? Мы просмотрели актуальные рейтинги, которые эксперты составляют, анализируя сайты с вакансиями и делимся полученными результатами.





Лидируют по зарплатам несколько специальностей

Далее в перечне будут те специальности, которые не только высоко оплачиваются во время войны, но и на них повышенный спрос.

ИТ-сфера. Ну, это ни для кого не станет в новинку, толковые айтишники были востребованными всегда. Однако сейчас, когда украинскую экономику нужно активно поддерживать, грамотные программисты очень нужны. Платят от 70 000 гривен в месяц и больше. Всё зависит от навыков. Врач. Особенно спрос на главных врачей и на узкопрофильные специальности вроде хирурга, терапевта, кардиолога и т.д. Официально готовы платить от 32 000 в месяц. Водители. Те, которые могут ездить на международные маршруты, будут получать более 30 000 гривен в месяц, однако есть и большой спрос на внутренние перевозки, доставку товаров и т.д. С логистикой сейчас большие проблемы, поэтому в водителях очень нуждаются. Автомеханики, автоэлектрики. Этим специалистам в зависимости от их опыта готовы платить примерно 20000 грн в месяц. Торговый представитель. Эти специалисты тоже не потеряли работу, более того начали зарабатывать лучше. Зарплата торгового стартует от 20000 грн в месяц. Работники аграрного сектора. Здесь диапазон зарплаты широк, ведь все зависит от работы, которую будет выполнять специалист.

Также сейчас увеличивается спрос на инженеров, маркетологов и курьеров. Статистика, кстати, утешает. По состоянию на сегодняшний день рынок труда намного быстрее, чем в первые два месяца войны. Бизнес понемногу оживает и это не может не радовать.