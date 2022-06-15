Як вивести гроші з мобільного рахунку на банківську картку: є три швидких способи

Інколи виникає потреба поповнити банківську картку бодай на 100 гривень, а такої можливості немає. Виявляється, перекинути гроші на банківський рахунок можна з мобільного. Є мінімум три доступні способи, з допомогою яких здійснити транзакцію можна протягом кількох хвилин. Нижченаведені варіанти підходять для всіх мобільних операторів.





Три способи поповнити картку з мобільного рахунку

Сайт мобільного оператора

Це перший спосіб, щоправда така опція доступна лише абонентам Київстар і lifecell. Зайшовши на сайт Київстару потрібно зайти у розділ Київстар Смарт-гроші. Якщо мова про Лайфсел, то перейдіть у розділ Paycell.

Далі алгоритм однаковий для обох операторів:

Введіть номер карти, яку треба поповнити. Далі введіть номер телефону платника. Вкажіть суму платежу. Підтвердіть операцію з допомогою коду, який прийде на той номер телефону який ви вказали заповнюючи заявку.

Мобільний додаток оператора

Другий спосіб підходить вищезгаданим двом операторам і Водафону. Алгоритм наступний:

Завантажте додаток оператора. Далі шукайте вкладку “Переказ коштів”, у кожного оператора формулювання може дещо відрізнятися. Введіть номер картки, яку будете поповнювати. Вкажіть номер телефону з якого спишуть кошті і суму переказу. Підтвердіть операцію з допомогою смс.

Через SMS- повідомлення

Третій спосіб — смс-повідомлення з певною комбінацією цифр. Цей варіант доступний лише для клієнтів компанії Київстар. Щоб скористуватися послугою надішліть на номер 802 наступну комбінацію: 38772, далі номер картки і суму переказу. Код, номер і суму потрібно вписувати через пробіл.

Щодо комісії, за переказ, то в кожного оператора вона різна. Якщо ви користуєтеся сайтом або мобільним додатком, то розмір комісії генерується одразу і ви бачитимете скільки треба заплатити. Щодо максимальних розмірів транзакцій, то в Київстарі це 20 000 грн на місяць, у Лайфселі — 6000 грн, а у Водафон аж 150 000 грн.