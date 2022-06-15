60-70 тисяч на місяць: зарплати яких спеціалістів суттєво зросли через війну?
Війна суттєво змінила ринок праці в Україні. Деякі компанії змушені були повністю або тимчасово призупинити роботу, через повну відсутність попиту на їхні товари і послуги. Інші навпаки, почали заробляти більше. Мільйони людей стали безробітними, хтось задумався змінити спеціальність і це логічно в сучасних реаліях. То які професії зараз найбільш перспективні і хто найкраще заробляє під час війни? Ми переглянули актуальні рейтинги, які експерти складають аналізуючи сайти з вакансіями і ділимось отриманими результатами.
Лідирують по зарплатах кілька спеціальностей
Далі в переліку будуть ті спеціальності, які не лише високо оплачуються під час війни, а на які є й підвищений попит.
- ІТ-сфера. Ну це ні для кого не стане в новинку, толкові айтівці були затребуваними завжди. Однак зараз, коли українську економіку потрібно активно підтримувати, грамотних програмістів дуже потребують. Платять від 70 000 гривень в місяць і більше. Все залежить від навичок.
- Лікар. Особливо попит на головних лікарів, і на вузькопрофільні спеціальності на кшталт хірурга, терапевта, кардіолога тощо. Офіційно готові платити від 32 000 на місяць.
- Водії. Ті, які можуть їздити на міжнародні маршрути отримуватимуть понад 30 000 гривень в місяць, однак є й великий попит на внутрішні перевезення, доставку товарів тощо. З логістикою зараз великі проблеми, тому водіїв дуже потребують.
- Автомеханіки, автоелектрики. Цим фахівцям в залежності від їх досвіду готові платити приблизно 20 000 грн на місяць.
- Торговий представник. Ці спеціалісти теж не втратили роботу, ба більше почали заробляти краще. Зарплата торгового стартує від 20 000 грн на місяць.
- Працівники аграрного сектору. Тут діапазон зарплати широкий, адже все залежить від роботи, яку виконуватиме фахівець.
Також, зараз збільшується попит на інженерів, маркетологів і кур’єрів. Статистика, до речі, втішає. Станом на сьогодні ринок праці набагато жвавіший ніж в перші два місяці війни. Бізнес потроху оживає і це не може не тішити.