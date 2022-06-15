60-70 тисяч на місяць: зарплати яких спеціалістів суттєво зросли через війну?

Війна суттєво змінила ринок праці в Україні. Деякі компанії змушені були повністю або тимчасово призупинити роботу, через повну відсутність попиту на їхні товари і послуги. Інші навпаки, почали заробляти більше. Мільйони людей стали безробітними, хтось задумався змінити спеціальність і це логічно в сучасних реаліях. То які професії зараз найбільш перспективні і хто найкраще заробляє під час війни? Ми переглянули актуальні рейтинги, які експерти складають аналізуючи сайти з вакансіями і ділимось отриманими результатами.





Лідирують по зарплатах кілька спеціальностей

Далі в переліку будуть ті спеціальності, які не лише високо оплачуються під час війни, а на які є й підвищений попит.

ІТ-сфера. Ну це ні для кого не стане в новинку, толкові айтівці були затребуваними завжди. Однак зараз, коли українську економіку потрібно активно підтримувати, грамотних програмістів дуже потребують. Платять від 70 000 гривень в місяць і більше. Все залежить від навичок. Лікар. Особливо попит на головних лікарів, і на вузькопрофільні спеціальності на кшталт хірурга, терапевта, кардіолога тощо. Офіційно готові платити від 32 000 на місяць. Водії. Ті, які можуть їздити на міжнародні маршрути отримуватимуть понад 30 000 гривень в місяць, однак є й великий попит на внутрішні перевезення, доставку товарів тощо. З логістикою зараз великі проблеми, тому водіїв дуже потребують. Автомеханіки, автоелектрики. Цим фахівцям в залежності від їх досвіду готові платити приблизно 20 000 грн на місяць. Торговий представник. Ці спеціалісти теж не втратили роботу, ба більше почали заробляти краще. Зарплата торгового стартує від 20 000 грн на місяць. Працівники аграрного сектору. Тут діапазон зарплати широкий, адже все залежить від роботи, яку виконуватиме фахівець.

Також, зараз збільшується попит на інженерів, маркетологів і кур’єрів. Статистика, до речі, втішає. Станом на сьогодні ринок праці набагато жвавіший ніж в перші два місяці війни. Бізнес потроху оживає і це не може не тішити.