Терминал ПриватБанка “съел” деньги: условия возврата шокировали украинца

Украинец потерял деньги, пытаясь пополнить в терминале ПриватБанка карту другого банка. Аппарат «съел» наличные, но на указанный счет средства так и не пришли. В Привате пообещали вернуть всю сумму, но только если пострадавший станет клиентом банка.





Свое негодование гражданин выразил на профильном форуме Министерства финансов. Он рассказал, что ожидал зачисления средств в течение трех дней, но ни одна гривна на его счет так и не пришла. Звонки на горячую линию также не принесли результата. Мужчина уже четыре раза звонил в ПриватБанк и по пол часа ждал соединения с оператором, но на его звонок так никто и не ответил.

В конце концов отчаявшись дозвониться, пострадавший пришел в отделение банка лично. Там ему пообещали вернуть утраченную сумму, а для этого попросили стать клиентом ПриватБанка. Вроде как банк не может засчитать деньги не идентифицированному лицу.

В Привате эту информацию подтвердили и добавили, что по возвращении средств гражданин может сразу же прекратить сотрудничество с банком, если пожелает. Но мужчина и слышать не хочет о таком варианте и требует вернуть деньги без оформления карты в Привате.

Однако никакого другого способа, по словам представителей государственного банка, они предложить не могут. В Привате принесли извинения клиенту за то, что ему пришлось столкнуться с такой проблемой в процессе пользования терминалом банка. Однако попросили все же оформить карту, чтобы получить обратно свои деньги.

Напомним, в ПриватБанке сейчас ужесточили меры безопасности, чтобы уберечь своих клиентов от мошенников. Если работники банка замечают подозрительную активность, сразу же блокируют карты. Иногда это создает некоторые неудобства для клиентов. Но из-за учащения случаев похищения финансовых номеров держателей карт, в банке вынуждены идти на такие крайние меры. Иначе клиенты рискуют стать жертвами финансовых мошенников и лишиться своих сбережений.