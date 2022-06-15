Українським пенсіонерам перерахують виплати: хто отримає майже тисячу зверху

З 1 липня в Україні проведуть плановий перерахунок пенсій. Під час цього перерахунку зміниться сума мінімальної та максимальної пенсій, а також надбавки за понаднормовий стаж. Максимальна підвишка складе аж 930 грн.





Порахувати заново розмір пенсій українців у Пенсійному фонді збираються в рамках запланованої індексації, пов’язаної зі збільшенням прожиткового мінімуму. Адже згідно із законом України, дохід пенсіонера не може бути менший за цю норму. Напряму залежить від суми прожиткового мінімуму і надбавка за понадстаж, тож її у липні теж збираються підвищити.

Загалом виплати українським пенсіонерам зміняться наступним чином:

мінімальна пенсія – підвищиться на 93 грн до 2027 грн;

максимальна пенсія – зросте на 930 грн до 20 270 грн;

надбавка за стаж понад норму – збільшиться на 0,93 грн до 20,27 грн за рік.

Найбільше пощастило пенсіонерам, які вже зараз отримують максимальну пенсію. Адже їх дохід зросте майже на тисячу гривень. А от громадянам похилого віку, що живуть на мінімалку, розмір пенсії збільшать заледве на сотню. Враховуючи, що таких пенсіонерів в Україні більшість, рівень життя стареньких не надто покращиться.

Варто зазначити, що чимало пенсіонерів досі сумніваються, чи проведе влада індексацію пенсій. Вона, звісно, була давно запланована і передбачена у бюджеті пенсійного фонду. Але коли складалися ці плани, в Україні ще не було війни, як і величезної діри у державному бюджеті та споживчої інфляції у розмірі 20%.

Однак у Міністерстві соцполітики заявили, що скасовувати перерахунок пенсій не збираються. У відомстві нагадали про березневу індексацію, яка відбулася не зважаючи на війну. Якщо тоді у Пенсійному фонді вистачило грошей на підвищення пенсій, вистачить і зараз. Проте звідки візьмуться в обмілілому бюджеті кошти на індексацію у профільному міністерстві не уточнили.