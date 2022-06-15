Термінал ПриватБанку “з’їв” гроші: умови повернення шокували українця

Українець втратив гроші, намагаючись поповнити в терміналі ПриватБанку картку іншого банку. Апарат «з’їв» готівку, та на вказаний рахунок кошти так і не прийшли. В Приваті пообіцяли повернути всю суму, але тільки якщо постраждалий стане клієнтом банку.





Своє обурення громадянин висловив на профільному форумі Міністерства фінансів. Він розповів, що чекав на зарахування коштів протягом трьох днів, але жодна гривня на його рахунок так і не прийшла. Дзвінки на гарячу лінію також не принесли результату. Чоловік вже чотири рази телефонував до ПриватБанку та по пів години чекав з’єднання з оператором, та на його дзвінок так ніхто і не відповів.

Врешті втративши надію додзвонитися , постраждалий прийшов у відділення банку особисто. Там йому пообіцяли повернути втрачену суму, а для цього попросили стати клієнтом ПриватБанку. Буцімто банк не може зарахувати гроші не ідентифікованій особі.

У Приваті цю інформацію підтвердили і додали, що після повернення коштів громадянин може одразу ж припинити співробітництво з банком, якщо забажає. Та чоловік і чути не хоче про такий варіант і вимагає повернути гроші без оформлення карти у Приваті.

Проте жодного іншого способу за словами представників державного банку, вони запропонувати не можуть. У Приваті вибачилися перед клієнтом за те, що йому довелося зіштовхнутися з такою проблемою в процесі користування терміналом банку. Однак попросили все ж оформити карту, щоб мати змогу отримати назад свої гроші.

Нагадаємо, у ПриватБанку зараз посилили заходи безпеки, щоб вберегти своїх клієнтів від шахраїв. Якщо працівники банку помічають підозрілу активність, одразу блокують карти. Інколи це створює певні незручності для клієнтів. Але через почастішання випадків викрадення фінансових номерів власників карт, у банку вимушені йти на такі крайні заходи. Інакше клієнти ризикують стати жертвами фінансових шахраїв та позбутися своїх заощаджень.