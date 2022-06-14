Астрологи попереджають про небезпечну червневу Повню, яку ще називають Супермісяцем

Червнева Повня, яку ще називають Супермісяцем або Суничним Місяцем відбулася вчора, 14 червня, але її вплив всі відчуватимуть ще мінімум весь наступний тиждень. Супутник наблизився до Землі на рекордно малу відстань, всього 362 тисячі кілометрів і це не пройде непомітно ні для людей, ні для природи. В цей період багато хто відчуватиме в собі чимало змін, а ще можуть відбуватися небезпечні катаклізми.





Супермісяць має небезпечний вплив на Землю

Таке катастрофічно близьке наближення Місяця до Землі порушує масу гравітаційних процесів. Як результат, можуть спостерігати сильні урагани, вулкани, землетруси, цунамі, повені тощо. Літосферні плити починають рухатися і це дуже небезпечно.

Що до впливу на людей, то у багатьох загострюватимуться емоції. Люди відчуватимуть сильну мотивацію щось робити, або навпаки глобальну втому і лінь. У багатьох відкриється друге дихання до старих справ, дехто зовсім по іншому подивиться на ситуацію, яка їх давно турбує.

В ці дні астрологи рекомендують бути уважними на дорозі, а ще не здійснювати ризикованих покупок чи інвестицій. Можлива активація шахраїв і аферистів.

Що можна і не можна робити в період Суперповні?

Ось, що радять робити астрологи і езотерики в цей період:

Наведіть порядок в домі, спробуйте навести лад у своїх справах, планах і думках. Якщо відчуваєте настрій та натхнення почніть робити щось з того, що давно відкладали. Ймовірно це буде щось пов’язане із творчістю Складіть детальні плани на майбутнє. Прямо пропишіть їх. Проводьте час в компанії приємних вам людей та уникайте конфліктних ситуацій.

А от чого не можна робити:

Відмовтесь від далеких поїздок особливо за новими маршрутами. Відкладіть на потім важливі фінансові угоди та великі покупки. Не плануйте глобальних перемін таких як переїзд, чи зміна роботи.

Вже через тиждень, фаза Місяця зміниться і життя повернеться у нормальне русло.