Більше жодних черг та довгих процедур: в “Дію” додали кілька нових послуг

Додаток “Дія” суттєво спрощує життя українців. Завдяки застосунку можна відмовитися від багатьох черг, та чимало процедур оформлювати прямо вдома. Чи не кожного місяця “Дію” оновлюють, додають туди ще більше послуг, що не може не тішити, особливо в теперішній час, коли люди не завжди можуть дістатися до потрібних структур. На днях стало відомо, що в “Дії” появилось ще ряд нових опцій.





Подача податкової декларації тепер триває лише кілька хвилин

Одразу три нових анонси, серед яких подача декларації для платників єдиного податку 2%. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що послуга подання декларації доступна для підприємців третьої групи, які подавали заяву до Державної податкової служби на застосування спеціальної ставки 2%.

“Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз як ніколи важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці”, – пояснив запровадження нововведення міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед двох інших анонсів — розмитнення автомобіля в “Дії” і можливість подати документи на усиновлення дітей. Над цими двома опціями наразі ще працюють.

Як подати декларацію і сплатити податки через “Дію”

Щоб подати декларацію, потрібно авторизуватися в “Дії”, зайти в меню “Послуги” і обрати “Податки ФОП”. Далі підтягнеться декларація за відповідний місяць, куди потрібно буде вписати суму отриманого доходу, перевірити коректність особистих даних та підписати декларацію з допомогою електронного підпису. Подавати декларацію можна до 20 числа кожного місяця. Таке нововведення наразі діє на весь період воєнного стану.

Сплатити податки теж можна через “Дію” у спрощеному режимі. Після авторизації, потрібно у відповідному розділі вибрати категорію “Сплата єдиного податку 2%” і обрати зручний спосіб оплати.

Якщо дані опції у вас не відображаються спробуйте оновити додаток.