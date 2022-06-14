Стало відомо скільки українців хочуть залишитися закордоном назавжди: актуальна статистика

Від початку війни закордон виїхало майже шість мільйонів українців. Один мільйон осіб вже встиг повернутися. Мовляв перша паніка зникла, і люди вирішили, що в них вдома відносно безпечно. Наразі, закордоном перебуває близько трьох мільйонів працездатних осіб, які цілком можуть працевлаштуватися і потроху облаштовувати своє життя в іншій країні. Та як показує статистика, майже 86% українців планують повертатися. І лише кілька відсотків схиляються до того, щоб залишитися закордоном назавжди.





Знайти роботу закордоном не так просто

Попри те, що для українців спростили багато вимог та правил, знайти роботу вдається не всім. За результатами опитування, яке провели у різноманітних соціальних організаціях, лише 59% з усіх приїжджих пробували шукати роботу. Однак, решту 41% не шукали вакансії через те, що продовжують працювати віддалено, або ж поки мають заощадження. З тих, 59%, лише половина змогли працевлаштуватися. В інших пошуки роботи не завершилися успіхом. Багатьох зупиняє наявність малих дітей, яких важко прилаштувати в садочок.

Ба більше, навіть якщо в садочку чи школі є вільне місце, діти складно переносять розлуку з мамою. Не охоче йдуть на контакт з іншими, додатковим стресом є іншомовне середовище. Через це більшість жінок не можуть влаштуватись навіть на неповний робочий день.

Із всі опитаних більшість планують повернутися в Україні вже найближчим часом

Лише невелика частина опитаних відповіли, що повернуться в Україну після війни, або не повернуться зовсім. 86% опитаних хочуть повертатися і чим швидше тим краще. Не планують повертатися переважно мешканці східних областей, або жителі тих міст, які сильно зруйновані.