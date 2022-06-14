Українцям видають по 6,6 тис. грн: хто має право на виплати та як їх отримати

В Україні почала діяти нова програма надання матеріальної допомоги. Створена ця програма для підтримки громадян, що належить до найбільш незахищених категорій населення. Одноразову виплату в сумі 6660 грн можуть отримати українці із тимчасово окупованих областей, зокрема Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської.





Хто має право на виплати?

Кошти на виплату матеріальної допомоги за вказаною програмою надав благодійний фонд ADRA Ukraine. Отримати гроші можуть українці, які належать до наступних категорій:

особи, що самотушки забезпечують свою родину;

багатодітні родини;

вагітні та годуючі жінки;

діти, що знаходяться в групі ризику (із зони бойових дій, сироти, мають хронічні хвороби тощо);

люди з особливими потребами, старше 50 років;

інваліди;

особи, що мають тяжкі хронічні хвороби;

громадяни із пораненнями, отриманими внаслідок військових дій.

Представники всіх цих категорій населення мають право на 6660 грн допомоги, але лише в тому випадку, якщо раніше вони не отримували виплати від інших організацій чи фондів.

Як зареєструватися на отримання допомоги?

Щоб подати заявку на отримання виплати в сумі 6660 грн, необхідно зателефонувати на гарячу лінію за одним із номерів: 093-170-67-39, 067-333-17-52, 050-615-57-50. Оператори приймають дзвінки з 8 до 18 години кожного дня, окрім суботи.

Після цього потрібно буде надіслати у спеціальний чат-бот в Telegram або Viber копії документів. Які саме документи знадобляться, пояснить оператор. Зазвичай це:

копія паспорту (перша-друга сторінки та прописка), якщо паспорт у вигляді ID-карти, то потрібно зробити копію додатку із пропискою;

індивідуальний податковий номер;

свідоцтво про народження (для дітей);

документ, який свідчить про приналежність до незахищеної категорії.

У випадку схвалення зареєстрованої заявки, громадянину прийде СМС про нарахування грошей.

Варто зазначити, що документи, надіслані в чат-бот без попередньої розмови з оператором гарячої лінії, не будуть вважатися підставою для реєстрації на отримання виплат.