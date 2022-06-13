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Евро быстро дешевеет: курс валют на 14 июня

13.06.2022
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После резкого падения на 46 копеек в понедельник, во вторник, 14 июня, европейская валюта продолжит дешеветь. Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 30 гривен и 56 копеек, валюта упала в цене на 37 копеек.

Дешевеют в цене и другие европейские валюты. За польский злотый 14 июня будут просить 6 гривен и 59 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 17 копеек.

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Во вторник НБУ сохранит фиксированный курс доллара на отметке 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 14 июня 2022

Код буквенный Количество единиц валюты Название валюты Официальный курс
AUD 1 Австралийский доллар 20,3673
AZN 1 Азербайджанский манат 17,2524
BYN 1 Белорусский рубль 10,6335
BGN 1 Болгарский лев 15,631
KRW 100 Она 2,2786
HKD 1 Гонконгский доллар 3,7267
DKK 1 Датская крона 4,1081
USD 1 Доллар США 29,2549
EUR 1 Евро 30,5626
EGP 1 Египетский фунт 1,5612
JPY 10 Йена 2,175
PLN 1 Злотый 6,5913
INR 10 Индийская рупия 3,7475
CAD 1 Канадский доллар 22,7488
HRK 1 Куно 4,0638
MXN 1 Мексиканское песо 1,4396
MDL 1 Молдавский лей 1,5364
ILS 1 Новый израильский шекель 8,5085
NZD 1 Новозеландский доллар 18,3765
NOK 1 Норвежская крона 2,9623
ZAR 1 Ренд 1,8188
RUB 10 Российский рубль 5,1156
RON 1 Румынский лей 6,1796
IDR 1000 Рупия 1,992
SGD 1 Сингапурский доллар 21,024
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 38,9263
KZT 100 Теньге 6,6867
TRY 1 Турецкая лира 1,6945
HUF 100 Форинт 7,6517
GBP 1 Фунт стерлингов 35,5944
CZK 1 Чешская крона 1,2364
SEK 1 Шведская крона 2,8797
CHF 1 Швейцарский франк 29,43
CNY 1 Юань Жэньминьби 4,3429

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13.06.2022
1 хвилина на прочитання
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