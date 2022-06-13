Евро быстро дешевеет: курс валют на 14 июня

После резкого падения на 46 копеек в понедельник, во вторник, 14 июня, европейская валюта продолжит дешеветь. Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 30 гривен и 56 копеек, валюта упала в цене на 37 копеек.





Дешевеют в цене и другие европейские валюты. За польский злотый 14 июня будут просить 6 гривен и 59 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 17 копеек.

Во вторник НБУ сохранит фиксированный курс доллара на отметке 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 14 июня 2022