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Евро быстро дешевеет: курс валют на 14 июня
После резкого падения на 46 копеек в понедельник, во вторник, 14 июня, европейская валюта продолжит дешеветь. Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 30 гривен и 56 копеек, валюта упала в цене на 37 копеек.
Дешевеют в цене и другие европейские валюты. За польский злотый 14 июня будут просить 6 гривен и 59 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 17 копеек.
Во вторник НБУ сохранит фиксированный курс доллара на отметке 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 14 июня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|20,3673
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2524
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|15,631
|410
|KRW
|100
|Она
|2,2786
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,7267
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|4,1081
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|30,5626
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,5612
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,175
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,5913
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,7475
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|22,7488
|191
|HRK
|1
|Куно
|4,0638
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,4396
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5364
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,5085
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|18,3765
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|2,9623
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,8188
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|5,1156
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|6,1796
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|1,992
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|21,024
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|38,9263
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,6867
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,6945
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,6517
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|35,5944
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,2364
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|2,8797
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|29,43
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,3429