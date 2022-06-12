Камера Leica, безпровідна зарядка та дюймовый датчик зображення: чим ще здивує Xiaomi 12 Ultra 

Інсайдер, відомий під ніком Digital Chat Station, повідомляє, що Xiaomi 12 Ultra стане унікальним смартфоном. І мова йде не лише про матеріал корпуса, як вважалося раніше.





Він заявив, що смартфон оснастять датчиком зображення оптичного формату близько одного дюйма, екраном Samsung з частотою оновлення зображення 165 Гц, підтримкою 200-ватної зарядки та швидкою 100-ватною безпровідною зарядкою. Місткість акумулятора буде не менше 5 000 мА/год, тому зарядки вистачить надовго, а користувачі оцінять можливість швидко підзарядити девайс.

Стосовно фото та відеоможливостей, то смартфон отримає абсолютно нову систему обробки зображень, яку створила компанія Xiaomi разом із Leica. Раніше компанія офіційно підтвердила, що активно співпрацює з Leica, щоб створити смартфон з найкращою камерою.

Для досягнення нашої спільної цілі, на додачу до співпраці між Німеччиною та Китаєм, Leica відправила команду інженерів до Китаю, щоб спільна праця інженерів дала найкращий результат. Вже найближчим часом користувачі отримають можливість оцінити роботу спеціалістів, та зробити свої висновки стосовно новинки.

Окрім того, цей смартфон оснастять флагманським процесором останнього покоління Snapdragon 8 Plus Gen 1. Виглядає вражаюче, згодні? Проте чи все буде так безхмарно як здається. Робити прогнози складно, доведеться дочекатися офіційного виходу смартфона та оцінити його переваги в “польових” умовах.

Digital Chat Station першим повідомив більш точні характеристики та дати виходу таких моделей смартфонів як Redmi K50 та Xiaomi 12.

Загалом, цей смартфон вже зацікавив чимало користувачів. В першу чергу завдяки незвичному керамічному корпусу. Проте “начинка” теж не відстає. Можливо це буде справжня інновація на ринку смартфонів, яку ми побачимо вже найближчим часом.