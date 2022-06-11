В НБУ сообщили, когда официальный курс сдвинется с отметки 29,25 грн за доллар

Сейчас в Украине действуют сразу несколько курсов валют. Официальный, который каждый может увидеть на сайтах банков и реальный, по которому обычные украинцы могут купить доллары в обменниках или на черном рынке. Разница между этими курсами безумная, и моментами она достигает до 10 грн. Сейчас в обменниках доллар в основном по 35 грн. В НБУ объяснили, когда “отпустят” официальный курс и чего в этот момент ожидать украинцам?





В НБУ уверяют, что пока для этого нет необходимых условий

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова говорит, что пока нет необходимых условий для того, чтобы отпускать официальный курс. Сначала мол, нужно вернуть налоги и сборы на импорт, которые были отменены в связи с войной. Для экспортеров и импортеров курс зафиксирован, то есть они пользуются тем курсом, который сегодня официальный. Для начала нужно, чтобы рынок сбалансировался, и возврат сборов является основным условием. Пока это не случится, курс отпустить не могут.



В настоящее время власти подали соответствующий законопроект в парламент, где его должны рассмотреть, а затем выставить на голосование в Верховной Раде.

В то же время эксперты другого мнения

Экономические эксперты считают, что НБУ не сможет долго удерживать фиксированный курс, особенно на фоне недавно поднятой учетной ставки, которая выросла сразу до 25%. Если же курс отпустят, то он остановится на отметке 32-33 грн. Более дорогим доллар мол не станет, ведь его цена во многом зависит от спроса населения, а ни население, ни бизнес сейчас не может покупать валюту в неограниченном количестве. Да и вообще покупательная способность украинцев существенно уменьшилась.