В НБУ повідомили, коли офіційний курс зрушиться з позначки 29,25 грн за долар

Зараз в Україні діє одразу кілька курсів валют. Офіційний, який кожен може побачити на сайтах банків і реальний, за яким звичайні українці можуть купити долари в обмінниках, чи на чорному ринку. Різниця між цими курсами шалена, і моментами вона досягає до 10 грн. Зараз в обмінниках долар переважно по 35 грн. В НБУ пояснили, коли “відпустять” офіційний курс і на що в цей момент очікувати українцям?





В НБУ запевняють, що поки для цього немає необхідних умов

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, каже, що наразі немає необхідних умов для того, щоб відпускати офіційний курс. Спочатку мовляв треба повернути податки та збори на імпорт, які були скасовані у зв’язку з війною. Для експортерів та імпортерів курс зафіксовано, тобто вони користуються тим курсом, який є сьогодні офіційним. Для початку потрібно, щоб ринок збалансувася, і повернення зборів є головною умовою. Поки цього не трапиться, курс відпустити не можуть.

Наразі влада подала відповідний законопроєкт в парламент, де його мають розглянути, а потім виставити на голосування у Верховній Раді.

Водночас експерти іншої думки

Економічні експерти вважають, що НБУ не зможе довго втримувати фіксований курс, а особливо на фоні нещодавно піднятої облікової ставки, яка зросла одразу до 25%. Якщо ж курс таки відпустять, то він зупиниться на позначці 32-33 грн. Дорожчим долар мовляв не стане, адже його ціна багато в чому залежить від попиту населення, а ні населення, ні бізнес зараз не може купувати валюту в необмеженій кількості. Та й загалом, купівельна спроможність українців суттєво зменшилась.