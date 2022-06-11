Следующая неделя станет удачной для двух знаков Зодиака и трагической для одного

Астрологи пересмотрели прогноз на неделю, которая начинается с 13 июня и делятся увиденным со всеми. Оказывается, двух знаков Зодиака ждет незаурядная удача, им улыбнется судьба и они будут приятно удивлены. Тогда как одному из представителей зодиакального круга, наоборот, будет не до веселья. Тревожность, риски, потери — все это ждет Деву. В то же время в число счастливчиков попали Овен и Водолей.





Овен

Овнам будет невероятно везти в плане финансов. Деньги придут оттуда, откуда вы и не ожидали. Кроме этого вы получите перспективное предложение, возможно, это будет повышение. Вы наконец-то задумаетесь о реализации давней идеи, возможно это будет покупка недвижимости или автомобиля. Все будет идти гладко и по плану. В то же время в личной жизни ситуация будет напряженной. Вероятно из-за эйфории от денег вы немного забыли о своей половинке или изменили к ней отношение. Это будет угрожать конфликтами.

Водолей

У Водолеев идентичная ситуация с финансами, однако полностью противоположная личной жизни. Водолеи будут наслаждаться прекрасным периодом и предположительно спланируют отличный отдых. Возможно, это будет поездка с любимым человеком, а может с друзьями. В любом случае вы отлично проведете время. На работе все будет идти как никогда хорошо. Вы можете получить повышение и ваш доход в результате этого существенно возрастет. Как бонус, премия или отпускные. Словом, денег будет достаточно.

Дева

А вот Девам не поздоровится. Денег не будет хватать и вам лучше отказаться от необдуманных расходов и рискованных инвестиций. С высокой вероятностью вы останетесь ни с чем, или еще и влезете в долги. Для Дев наступил период серьезных решений и постоянного пребывания в напряжении. Одинокие представители знака могут завести романтическое знакомство, но астрологи рекомендуют не бросаться в омут с головой. Хорошо присмотритесь к человеку.