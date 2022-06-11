Наступний тиждень стане вдалим для двох знаків Зодіаку і трагічним для одного

Астрологи переглянули прогноз на тиждень, який починається з 13 червня і діляться побаченим з усіма. Виявляється на двох знаків Зодіаку чекає неабияка удача, їм усміхнеться доля і вони будуть приємно здивовані. Тоді, як одному з представників зодіакального кругу, навпаки, буде не до веселощів. Тривожність, ризики, втрати — все це чекає на Діву. Водночас до числа щасливчиків потрапили Овен та Водолій.





Овен

Овнам неймовірно щаститиме в плані фінансів. Гроші прийдуть звідти, звідки ви й не чекали. Крім цього ви отримаєте перспективну пропозицію, можливо це буде підвищення. Ви нарешті задумаєтеся про реалізацію давньої ідеї, можливо це буде покупка нерухомості або автомобіля. Все йтиме гладко і по плану. Водночас в особистому житті ситуація буде напружена. Ймовірно через ейфорію від грошей ви трохи забули про свою половинку, або змінили до неї ставлення. Це загрожуватиме конфліктами.

Водолій

У Водоліїв ідентична ситуація з фінансами, однак повністю протилежна у особистому житті. Водолії насолоджуватимуться прекрасним періодом і ймовірно спланують чудовий відпочинок. Можливо це буде поїздка з коханою людиною, а може з друзями. В будь-якому випадку ви чудово проведете час. На роботі все йтиме, як ніколи добре. Ви можете отримати підвищення і ваш дохід в результаті цього суттєво зросте. Як бонус, премія або відпускні. Словом, грошей вистачатиме сповна.

Діва

А от Дівам буде непереливки. Грошей не вистачатиме і вам краще відмовитися від необдуманих витрат, та ризикованих інвестицій. З високою вірогідністю ви залишитесь ні з чим, або ще й влізете у борги. Для Дів настав період серйозних рішень та постійного перебування у напрузі. Одинокі представники знаку можуть завести романтичне знайомство, але астрологи рекомендують не кидатися у вир з головою. Гарно придивіться до людини.