ПриватБанк масово блокує рахунки, а ще запровадив нові правила для тих, хто має кредити

Останнім часом на сайті Мінфіну побільшала кількість негативних коментарів про ПриватБанк, та інші фінансові установи України. Зокрема клієнти скаржаться, що банки масово блокують рахунки, при цьому комусь відновлюють картку майже відразу, а іншим на це йде більше місяця. ПриватБанк має власне пояснення. В установі кажуть, що почастішали випадки шахрайства, коли аферисти крадуть номер телефону, чи просто перевипускають сім-картку окремої людини, і пробують отримати доступ до Приват24. В таких випадках, рахунок негайно блокують.





Подібні схеми дійсно мають місце

І правда, останнім часом почастішало випадків, коли не лише в людей крадуть смартфони, а й просто шляхом певних маніпуляцій, “крадуть” номер телефону, якимось чином перевипустивши абсолютно чужу мобільну картку. У зв’язку з цим, процедура відновлення номера тепер ускладнилася. Окрім коду підтвердження, до клієнта ще телефонує оператор і задає різноманітні запитання.

Щодо блокування банківської кратки, то якщо гроші шахраї не вкрали, рахунок буде відновлено швидше. Якщо ж кошти втрачено, вестиметься розслідування і це вже більш довготривалий процес. В будь-якому випадку, просто так, рахунки не блокують. Також, картку можуть заблокувати за підозрілі транзакції. Наприклад, надто великі суми переказів, зняття, чи одразу кілька транзакцій підряд протягом короткого періоду.

З 1 червня ПриватБанк змінює умови повернення кредитів

Кредитні канікули закінчилися, однак деякі пільгові умови ПриватБанк таки залишив. Зокрема, ті хто вчасно погашає щомісячний платіж, можуть й надалі користуватися вдвічі нижчою відсотковою ставкою, а саме 1,7%. Ті, хто немає можливості виплачувати кошти, після надання необхідних даних про себе, зможуть перейти на індивідуальні умови обслуговування. Наразі, нові правила діють до кінця літа.