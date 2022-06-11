Обменники отказываются принимать у украинцев доллары: что случилось?

В последнее время участились ситуации, когда украинцы обращаются к обменникам, чтобы обменять валюту на гривну и получают отказ. Нет, дело не в каких-то новых правилах или лимитах. Речь идет о состоянии купюр, которые люди хотят продать. Оказывается, если доллары повреждены или выглядят не презентабельно, то обменники их не возьмут. Тогда, чтобы не остаться ни с чем, у людей остается только один вариант.





С поврежденными долларами нужно идти сразу в банк

Если у вас есть поврежденная валюта, то обменять ее можно только в банке воспользовавшись специальной услугой, которая не является бесплатной. Банк отправляет испорченные купюры за границу, иностранному банку-корреспонденту и тот обменивает их на новые. Однако иногда в результате такого обмена клиент теряет до 50% стоимости купюры. Но это, конечно, лучше чем ничего.

К испорченным банкнотам относятся:

купюры, которые имеют сразу несколько повреждений, например пятно и потертости;

слишком изношенные купюры;

порванные купюры, или надорванные и склеенные;

купюры со следами краски;

купюры, пострадавшие от огня, сильно намоченные водой, или другой жидкостью.

В зависимости от того, как сильно изношена купюра, ее собственник может заплатить банку за ее обмен от 5% до 50% от стоимости банкноты. Продолжается такая процедура до месяца времени, а иногда и дольше.

“В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан по поводу отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют”, – отмечают в инструкции НБУ. Соответственно еще раз подчеркивают, что по отношению к таким купюрам есть отдельная процедура. Альтернативы нет.