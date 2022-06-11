Обмінники відмовляються приймати в українців деякі долари: що трапилося?

Останнім часом почастішали ситуації, коли українці звертаються до обмінників, щоб обміняти валюту на гривню, і отримують відмову. Ні, справа не в якихось нових правилах чи лімітах. Мова про стан купюр, які люди хочуть продати. Виявляється, якщо долари пошкоджені, чи виглядають не презентабельно, то обмінники їх не візьмуть. Тоді, щоб не залишитися ні з чим, у людей залишається лише один варіант.





З пошкодженими доларами треба йти одразу в банк

Якщо у вас є пошкоджена валюта, то обміняти її можна лише у банку скориставшись спеціальною послугою, яка не є безкоштовною. Банк відправляє зіпсовані купюри закордон, іноземному банку-кореспонденту і той обмінює їх на нові. Однак, подекуди в результаті такого обміну клієнт втрачає до 50% вартості купюри. Але це, звісно ж, краще ніж нічого.

До зіпсованих банкнот відносяться:

Купюри, які мають одразу кілька пошкоджень, наприклад, пляму і потертості. Купюри, які надто зношені. Порвані купюри, чи бодай надірвані і склеєні. Купюри зі слідами фарби. Купюри, які постраждали від вогню, чи б у ли сильно намочені водою, або іншою рідиною.

В залежності від того, наскільки сильно зношена купюра, її власник може заплатити банку за її обмін від 5% до 50% від вартості банкноти. Триває така процедура до місяця часу, а інколи й довше.

“До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют”, – зазначають в інструкції НБУ. Відповідно ще раз наголошують на тому, що по відношенню до таких купюр є окрема процедура. Альтернативи не існує.