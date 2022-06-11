Зимой миллионы домов могут остаться без отопления: кому это грозит?

Правительство обещает, что пока идет военное положение, и еще несколько месяцев после его завершения для украинцев не будут поднимать тарифы на отопление. Но будут ли людям, чем отапливать свои дома? Враг активно уничтожает целые города, и уже минимум в трех регионах полностью или частично уничтожена ТЭЦ. К примеру, без ТЭЦ уже остались жители Чернигова, Ахтырки и Кременчуга. Успеют ли власти восстановить инфраструктуру до наступления холодов, и что делать, если враг и дальше будет уничтожать объекты теплокоммунэнерго.





Вероятно, начнут строить небольшие котельные

“Отчасти или полностью были разрушены Черниговская ТЭЦ, Ахтырская ТЭЦ и Кременчугская ТЭЦ. Неизвестно техническое состояние системы теплоснабжения еще в 10 городах Донецкой, Луганской, Николаевской и других областей. Отсутствует водоснабжение и канализация в десятках городов Украины. На восстановление всего этого, модернизацию, сети нужны десятки миллиардов долларов. При этом точных цифр вам никто не скажет, потому что нет полного аудита убытков в отрасли”, – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Понятно одно, к отопительному сезону починить ТЭЦ точно невозможно. Местные власти во главе с правительством уже думают, как можно решить этот сложный вопрос. Сошлись во мнении. Что нужно строить много небольших котельных, тогда города не будут такими зависимыми от одного объекта. Рассматривают и дополнительные варианты, такие как поставка буржуек в квартиры, а также переход людей из центрального отопления на индивидуальное. Но здесь есть ряд проблем, чтобы многоквартирный дом перешел на индивидуальное отопление, нужно, чтобы это сделали абсолютно все жильцы. А к сожалению, не у каждого есть на это финансовые возможности. Власть может помочь с закупкой газовых котлов, однако кроме них есть и другие расходы, которые люди вынуждены будут покрыть за свой счет.

С газом тоже могут возникать проблемы

Ну и прежде чем перейти на газовые котлы, следует понимать, что с газом в этом году тоже могут быть проблемы. В некоторых регионах людям уже рекомендуют запасаться дровами, а еще позаботиться об электрообогревателях, или, например, кондиционерах, которые летом охлаждают, а зимой могут обогревать.