Взимку мільйони домівок можуть залишитися без опалення: кому це загрожує?

Уряд обіцяє, що допоки триває воєнний стан, і ще кілька місяців після його завершення для українців не будуть піднімати тарифи на опалення. Але чи матимуть, чим опалювати люди свої домівки. Ворог активно нищить цілі міста, і вже мінімум у трьох регіонах повністю або частково знищено ТЕЦ. Наприклад, без ТЕЦ вже залишилися мешканці Чернігова, Охтирки та Кременчука. Чи встигне влада відновити інфраструктуру до настання холодів, і що робити, якщо ворог і надалі нищитиме об’єкти теплокомуненерго.





Ймовірно почнуть будувати невеликі котельні

“Частково або повністю були зруйновані Чернігівська ТЕЦ, Охтирська ТЕЦ та Кременчуцька ТЕЦ. Невідомий технічний стан системи теплопостачання ще в 10 містах Донецької, Луганської, Миколаївської та інших областей. Відсутнє водопостачання та каналізація у десятках міст України. На відновлення всього цього, модернізацію, мережі потрібні десятки мільярдів доларів. При цьому точних цифр вам ніхто не скаже, бо немає повного аудиту збитків у галузі”, – каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Зрозуміло одне, до опалювального сезону полагодити ТЕЦ точно неможливо. Місцева влада на чолі з урядом вже думає, як можна вирішити це складне питання. Зійшлися на думці. Що потрібно будувати багато невеликих котелень, тоді міста не будуть такими залежними від одного об’єкту. Розглядають й додаткові варіанти, як от постачання буржуйок у квартири, а ще перехід людей з центрального опалення на індивідуальне. Але тут є низка проблем, щоб багатоквартирний будинок перейшов на індивідуальне опалення, потрібно щоб це зробили абсолютно всі мешканці. А на жаль не в кожного є на це фінансові можливості. Влада може допомоги з закупкою газових котлів, однак крім них є й інші витрати, які люди змушені будуть покрити власним коштом.

З газом теж можуть виникати проблеми

Ну і перш ніж перейти на газові котли, варто розуміти, що з газом цьогоріч теж можуть бути проблеми. В деяких регіонах, людям вже рекомендують запасатися дровами, а ще подбати про електрообігрівачі, чи наприклад, кондиціонери, які влітку охолоджують, а взимку можуть обігрівати.