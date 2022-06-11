Июнь разлучит трех знаков Зодиака с их любимыми людьми

Первый месяц лета для трех знаков Зодиака станет грустным, а может, даже трагическим. Все зависит от того, как кто переживает измену, а с ней, к сожалению, столкнутся Рыбы, Козороги и Девы. Много слез, разбитое сердце и даже депрессия — к сожалению, прогнозы астрологов именно такие.





Дева

Девы очень хорошие партнеры: верные, всегда поддержат, дадут дельный совет, а главное не предадут. Такого же отношения Девы ждут, и к себе поэтому столкнуться с изменой им будет очень больно. В разы труднее будет восприниматься этот факт из-за внезапности событий. Все случится тогда, когда вы этого меньше всего ждали. Дополнительным ударом могут стать друзья, которые знали, но покрывали предателя. Астрологи рекомендуют выдохнуть, успокоиться и с холодным умом подумать, как жить дальше.

Козорог

Интуиция Козорогов будет кричать о том, что партнер вероятно предает. К сожалению, скорее всего, так и есть. Вам нужно не мучиться от ревности и догадок, а серьезно поговорить с половинкой, и расставить все точки над “I”. В целом, месяц будет морально тяжелым, к сожалению депрессивные мысли вас не будут покидать еще несколько недель. Астрологи советуют не раскисать, а еще не пытаться скандалами что-нибудь решить. Вы усложните и без того трудную ситуацию.

Рыбы

Рыбы в июне тоже столкнутся с изменой, но это будет не любимый человек. Предадут ближайшие друзья, которым вы успели доверить многие секреты. К сожалению, такое тоже случается, поэтому задумайтесь, кто в вашем окружении на подобное способен. Рыбы в силу своего характера, будут тяжело переживать эту измену. Депрессия, слезы, неприятие ситуации — все это будет иметь место. В вашем случае решение только одно — переждать, пока рана в душе не заживет.