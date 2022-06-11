Червень розлучить трьох знаків Зодіаку з їхніми коханими людьми

Перший місяць літа для трьох знаків Зодіаку стане сумним, а може навіть трагічним. Все залежить від того хто як переживає зраду, а з нею, на жаль, зіштовхнуться Риби, Козороги та Діви. Багато сліз, розбите серце і навіть депресія — на жаль прогнози астрологів саме такі.





Діва

Діви дуже хороші партнери: вірні, такі що завжди підтримають, дадуть слушну пораду, а головне не зрадять. Такого ж відношення Діви чекають і до себе тому зіштовхнутись із зрадою буде дуже боляче. В рази важче сприйматиметься цей факт, через раптовість подій. Все трапиться тоді, коли ви цього найменше чекали. Додатковим ударом можуть стати друзі, які знали але покривали зрадника. Астрологи рекомендують видихнути, заспокоїтись і з холодним розумом подумати, як жити далі.

Козоріг

Інтуїція Козорогів кричатиме про те, що партнер ймовірно зраджує. На жаль, швидше за все так і є. Вам потрібно не мучитися від ревнощів та здогадок, а серйозно поговорити з половинкою, і розставити всі крапки над “І”. Загалом місяць буде морально важким, на жаль депресивні думки вас не покидатимуть ще кілька тижнів. Астрологи радять не розкисати, а ще не намагатися скандалами щось вирішити. Ви ускладните й без того важку ситуацію.

Риби

Риби в червні теж зіштовхнуться зі зрадою, але це буде не кохана людина. Зрадять найближчі друзі, яким ви встигли довірити багато секретів. На жаль, таке теж трапляється, тому задумайтесь, хто в вашому оточенні на подібне здатен. Риби в силу свого характеру, важко переживатимуть цю зраду. Депресія, сльози, несприйняття ситуації — все це матиме місце. У вашому випадку рішення лише одне — перечекати поки рана в душі не загоїться.