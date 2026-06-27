Casio выпустила G-Shock для поклонников Pokémon: это не просто часы, а ностальгия на запястье

Casio представила специальную версию G-Shock, приуроченную к 30-летию Pokémon. Новинка получила название G-Shock x Pokémon GA-110PKM-7A и создана на базе культовой модели GA-110, но главная её изюминка — десятки мелких деталей для фанатов серии.

Ностальгия в каждой детали

В отличие от многих коллабораций, где на продукт просто наносят известный логотип, этот G-Shock выполнен гораздо более тонко. Дизайн не бросается в глаза большим изображением Пикачу на циферблате, а вместо этого скрывает отсылки к первым играм и различным поколениям Pokémon.

Цвета часов отсылают к Pokémon Red, Green и Blue — классическим играм 1996 года. Красный, зеленый и синий цвета присутствуют на стрелках, кнопках, безеле и элементах циферблата. Один из дополнительных циферблатов стилизован под Poké Ball.

Отдельная стрелка имеет форму Пикачу, а на задней крышке размещено официальное логотип 30-летия Pokémon. Больше всего деталей — на полупрозрачном ремешке: там изображены 30 покемонов, в том числе стартовые персонажи из разных поколений, а также Пикачу, Иви и Мью.

Часы, которые придутся по душе коллекционерам

Casio также подготовила специальную упаковку. Сами часы будут поставляться в коробке, стилизованной под Poké Ball, а внешнюю упаковку украсят изображениями всех 30 покемонов, использованных в дизайне.

G-Shock x Pokémon GA-110PKM-7A оценили в 33 000 иен — это примерно 9 000–9 500 грн. Продажи в Японии начнутся 17 июля, а с 1 по 6 июля желающие смогут подать заявку на участие в лотерее через официальный магазин Casio.

Для украинских поклонников Pokémon это, скорее всего, будет скорее импортный коллекционный предмет, чем массовая новинка в магазинах. Но именно такие релизы быстро раскупаются коллекционерами — особенно когда речь идет о Pokémon и юбилейной серии.