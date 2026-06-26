Nothing Phone (4b) появился в утечке: AMOLED-экран, Snapdragon и аккумулятор на 5400 мА·ч

Компания Nothing уже представила дизайн будущего смартфона (4b), а теперь в сети появились предполагаемые характеристики устройства. Официальная презентация модели запланирована на 7 июля, однако компания пока не раскрывает полный список технических характеристик.

По данным инсайдера, Nothing Phone (4b) получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. За производительность должен отвечать чип Snapdragon 6 Gen 4, что совпадает с ранее появившейся информацией о смартфоне в Geekbench.

По слухам, основная камера будет 50-мегапиксельной. Компания Nothing уже подтвердила, что смартфон будет оснащён двойным блоком камер на задней панели, но подробности о втором модуле пока не раскрывает.

Также Phone (4b) оснастят аккумулятором емкостью 5400 мА·ч. Это должно стать одним из заметных обновлений модели, особенно если Nothing сохранит относительно тонкий корпус и фирменный прозрачный дизайн.

Смартфон ожидается в версиях с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 или 256 ГБ. Также упоминаются три цвета корпуса, один из которых уже был официально представлен: светло-голубой.