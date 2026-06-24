HONOR готовит смартфон с аккумулятором емкостью 14 000 мА·ч

HONOR может выпустить на рынок один из самых автономных смартфонов в своём классе. По данным инсайдера Digital Chat Station, компания готовит к серийному производству модель с аккумулятором ёмкостью 14 000 мА·ч.

Если эта информация подтвердится, это станет заметным скачком даже на фоне нынешней гонки за более ёмкими аккумуляторами. В последнее время китайские производители активно экспериментируют с кремний-углеродными батареями, которые позволяют увеличивать емкость без резкого увеличения толщины корпуса. HONOR уже движется в этом направлении, а новая модель может стать следующим шагом после смартфонов с аккумуляторами на 8000–10 000 мА·ч.

Аккумулятор емкостью 14 000 мА·ч делает смартфон похожим на небольшой портативный зарядный устройство. Для пользователей это может означать несколько дней активной работы без подзарядки, особенно если устройство будет оснащено энергоэффективным процессором и дисплеем.

Пока что о характеристиках модели почти ничего не известно. Нет данных о чипсете, скорости зарядки, экране, камерах, габаритах и дате презентации. Также непонятно, идет ли речь о массовом смартфоне для широкого рынка или о нишевой модели с акцентом на автономность.

Официального анонса от HONOR пока не было, поэтому к этой утечке следует относиться с осторожностью. Но если компании действительно удастся выпустить смартфон с такой батареей в относительно обычном корпусе, это может серьезно повысить планку автономности для Android-устройств.