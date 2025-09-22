Borderlands 4 на консолях: технический кошмар от Digital Foundry

Эксперты из Digital Foundry опубликовали долгожданное видео с разбором технического состояния шутера Borderlands 4 на консолях. Речь шла о четырех приставках нового поколения: PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S и Xbox Series X. И, к сожалению, их вердикт звучит мрачно: на данный момент техническое состояние игры на консолях можно смело назвать полным кошмаром.

Визуальное чудо с дорогой ценой

Сначала — о хорошем. Borderlands 4, построенная на мощном движке Unreal Engine 5, — картинка впечатляет. Технологии глобального освещения Lumen и высокодетализированной геометрии Nanite работают на полную, обеспечивая правдоподобный свет, детализированные тени на любых дистанциях и невероятную плотность объектов. Впервые в серии игроки смогут увидеть полноценную смену дня и ночи, что делает мир Пандоры и других планет еще более жизненным. В целом, визуальная составляющая — это большой шаг вперед для франшизы.

Однако, вместе с мощностями UE5 пришли и серьезные технические проблемы, которые уже знакомы игрокам на ПК, а теперь в полном объеме проявились и на консолях.

Режим 60 fps: стабильность лишь на полчаса

Главной проблемой стал режим производительности, обещающий стабильные 60 кадров в секунду. Поначалу игра идет идеально плавно, но спустя 30-60 минут непрерывного геймплея начинается катастрофа. Частота кадров постепенно проседает: сначала до 50 fps, а затем и до критических 35-40 fps. В некоторых особо нагруженных миссиях на PlayStation 5 показатели и вовсе падают до 30 fps, тогда как на Xbox Series X добавляются еще и заметные разрывы изображения.

Эта проблема имеет специфический симптом: ее можно временно решить, выйдя в главное меню игры и вернувшись обратно. Это прямо указывает на возможную утечку памяти (memory leak), когда игра постепенно «засоряет» оперативную память консоли, что и приводит к катастрофическому падению производительности со временем. Разработчик, Gearbox Software, уже признал проблему и пообещал выпустить патч, но пока что необходимость регулярно перезагружать игру разрушает весь иммерсивный опыт.

Единственный стабильный, но неидеальный выход

Альтернативой остается режим качества с ограничением в 30 кадров в секунду. Этот режим работает значительно стабильнее и, как бонус, предлагает улучшенную графику: более качественное освещение, отражения и в целом повышенные настройки. Однако для динамичного шутера от первого лица, коим является Borderlands, 30 fps часто считаются недостаточными для комфортной игры, особенно в интенсивных схватках.

Разница между консолями

PlayStation 5 Pro: Имеет более высокое разрешение интерфейса и текстур, а также обеспечивает немного более четкую картинку в бою. Но фундаментальную проблему с падением производительности это не решает.

Имеет более высокое разрешение интерфейса и текстур, а также обеспечивает немного более четкую картинку в бою. Но фундаментальную проблему с падением производительности это не решает. Xbox Series S: Как и во многих других проектах, самая слабая консоль поколения получила самую урезанную версию. Игра ограничена лишь режимом качества с 30 fps и еще низкими настройками визуализации.

Вывод: прекрасная игра, которую надо пофиксить

Подытоживая, вердикт Digital Foundry ясен: Borderlands 4 — это визуально впечатляющий проект, способный задать новую планку качества для серии. Однако на данный момент удовольствие от игрового процесса на консолях серьезно портится техническими недостатками. Эксперты, как и миллионы фанатов, с нетерпением ждут патчей от Gearbox, которые должны исправить проблемы с производительностью и вернуть игрокам возможность наслаждаться хаотичным шутером без помех. Пока что рано рекомендовать игру для покупки владельцам консолей.