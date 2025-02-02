Не только двигатель: какие еще элементы авто нужно прогревать зимой

Зимой многие водители сосредотачивают внимание на прогреве двигателя, но забывают о других важных компонентах автомобиля, которые также нуждаются в подготовке перед началом движения.

Зачем прогревать коробку передач и трансмиссию?

Прогрев нужен не только двигателю, но и коробке передач, а также элементам трансмиссии — переднему и заднему редукторам. По словам эксперта Родионова, в этих узлах содержится жидкость, которая густеет при низких температурах.

«Рабочие температуры всех этих элементов достигаются только при плавном движении, а не при прогреве на парковке. Длительный прогрев на холостых оборотах просто не имеет смысла», — подчеркнул эксперт.

Ходовая часть: осторожно с морозом

В холодное время года особую нагрузку испытывают резинотехнические детали ходовой части автомобиля. ШРУСы, амортизаторы, сайлентблоки и элементы подвески теряют эластичность на морозе. Чтобы избежать преждевременного износа, важно придерживаться следующих рекомендаций:

Избегайте резких маневров при выезде с парковки.

Не выворачивайте руль резко, особенно после длительной стоянки на морозе.

Начинайте движение плавно, не ускоряйтесь резко, пока все элементы не прогреются.

Не стоит спешить при движении зимой. Лучше немного подождать и стартовать уверенно. Позаботьтесь о себе и о своем автомобиле.

Как мороз влияет на подвеску?

Амортизаторы, сайлентблоки и элементы пневмо-гидравлической подвески особенно уязвимы в морозы. Резкие ускорения и нагрузки на холодные детали приводят к их быстрому износу. Родионов советует соблюдать осторожность и не подвергать автомобиль стрессу до достижения рабочей температуры всех элементов.

Правильный прогрев автомобиля зимой включает не только двигатель, но и трансмиссию, коробку передач и ходовую часть. Соблюдение простых правил — плавный старт, отказ от резких маневров и ускорений — поможет сохранить ключевые элементы машины в хорошем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.