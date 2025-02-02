В некоторых сферах ощутимо выросли зарплаты: кому готовы платить 100 000 и больше

В Украине самые большие зарплаты предлагают специалистам, которые работают руками, таким как сварщики и операторы ЧПУ. Их заработки могут достигать до 120 тысяч гривен. Однако, юристам, экономистам и библиотекарям сейчас сложнее всего найти работу из-за низкого спроса на их услуги.

По словам директора Государственной службы занятости, Юлии Жовтяк, почти все сферы экономики испытывают дефицит кадров. Особенно острая ситуация наблюдается в таких отраслях:

Транспорт

Строительство

Перерабатывающая промышленность

Министерство экономики прогнозирует, что в течение следующих десяти лет Украине будет не хватать около 4,5 миллионов работников.

Наибольший спрос среди работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих, таких как:

Швеи

Электромонтеры

Сантехники

Сварщики

Автослесари

Операторы станков с ЧПУ

Например, электросварщикам предлагают зарплаты до 100 тысяч гривен, а операторам станков с ЧПУ — до 120 тысяч гривен в месяц.

В то же время на рынке труда существует проблема структурной безработицы, когда профессиональные навыки работников не соответствуют потребностям рынка. Из-за этого многие экономисты, юристы, библиотекари, почтальоны и другие специалисты не могут найти работу из-за отсутствия спроса.

Для решения проблемы дефицита кадров и структурной безработицы Государственная служба занятости активно занимается переобучением граждан. Благодаря специальным программам люди могут получить новую профессию, особенно в востребованных отраслях. Безработные могут учиться за государственный счет, а лица старше 45 лет, ветераны, внутренне перемещенные лица и люди с инвалидностью могут воспользоваться ваучерами на обучение.

Одним из новых явлений на рынке труда является увеличение количества женщин в традиционно «мужских» профессиях. Например, в 2024 году около 300 женщин стали станочницами, 128 — машинистками кранов, а почти 200 овладели профессией трактористки.

Из-за дефицита специалистов работодатели вынуждены искать новые способы привлечения работников. Кроме стандартной зарплаты, они предлагают:

Оплату аренды жилья или участие в программах кредитования жилья

Медицинское страхование для работников и их семей

Бесплатное питание

Организацию транспорта к месту работы

Напомним, что удаленная работа становится все более популярной в Украине, ведь она дает возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. Некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 40 тысяч гривен и более.