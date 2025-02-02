В деяких сферах відчутно зросли зарплати: кому готові платити 100 000 і більше

В Україні найбільші зарплати пропонують фахівцям, які працюють руками, таким як зварники та оператори ЧПУ. Їхні заробітки можуть сягати до 120 тисяч гривень. Проте, юристам, економістам та бібліотекарям зараз найскладніше знайти роботу через низький попит на їхні послуги.

За словами директорки Державної служби зайнятості, Юлії Жовтяк, майже всі сфери економіки відчувають дефіцит кадрів. Особливо гостра ситуація спостерігається у таких галузях:

Транспорт

Будівництво

Переробна промисловість

Міністерство економіки прогнозує, що протягом наступних десяти років Україні буде не вистачати близько 4,5 мільйонів працівників.

Найбільший попит серед роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників, таких як:

Швачки

Електромонтери

Сантехніки

Зварники

Автослюсарі

Оператори верстатів з ЧПУ

Наприклад, електрозварникам пропонують зарплати до 100 тисяч гривень, а операторам верстатів з ЧПУ – до 120 тисяч гривень на місяць.

Водночас на ринку праці існує проблема структурного безробіття, коли професійні навички працівників не відповідають потребам ринку. Через це багато економістів, юристів, бібліотекарів, листонош та інших фахівців не можуть знайти роботу через відсутність попиту.

Для вирішення проблеми дефіциту кадрів та структурного безробіття Державна служба зайнятості активно займається перенавчанням громадян. Завдяки спеціальним програмам люди можуть отримати нову професію, особливо у затребуваних галузях. Безробітні можуть навчатися за державний кошт, а особи старше 45 років, ветерани, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю можуть скористатися ваучерами на навчання.

Одним із нових явищ на ринку праці є збільшення кількості жінок у традиційно “чоловічих” професіях. Наприклад, у 2024 році близько 300 жінок стали верстатницями, 128 – машиністками кранів, а майже 200 опанували професію трактористки.

Через дефіцит спеціалістів роботодавці змушені шукати нові способи залучення працівників. Крім стандартної зарплати, вони пропонують:

Оплату оренди житла або участь у програмах кредитування житла

Медичне страхування для працівників та їхніх сімей

Безкоштовне харчування

Організацію транспорту до місця роботи

Нагадамо, що віддалена робота стає все більш популярною в Україні, адже вона дає можливість заробляти добрі гроші, не виходячи з дому. Деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам 40 тисяч гривень і більше.