Названы лучшие смартфоны за свои деньги на январь 2025 года

Авторитетный портал TechRadar опубликовал свой рейтинг лучших смартфонов для широкой общественности на конец января 2025 года.

Первое место в списке занял Google Pixel 8a, который эксперты назвали наиболее сбалансированным Android-смартфоном благодаря удачному сочетанию цены и производительности.

На втором месте расположился OnePlus 12R, который получил звание самого автономного смартфона в рейтинге. Кроме того, он отличается высокой скоростью работы благодаря мощному процессору Snapdragon 8 Gen 2.

Тройку лидеров замыкает Nothing Phone (2a), который попал в топ благодаря своей привлекательной цене и оригинальному дизайну. В то же время, CMF Phone 1, хоть и имеет более скромные характеристики, предлагается по еще более низкой цене.

В бюджетной категории до 200 долларов лидером стал Moto G (2025), который отличается достойной автономностью и качественными камерами. Поклонникам Samsung эксперты рекомендуют обратить внимание на Galaxy A35, который может похвастаться стабильной операционной системой, функциями на основе искусственного интеллекта и качественной сборкой.

Для тех, кто стремится к максимальной экономии, отличным выбором станет Google Pixel 6a. Несмотря на свой возраст, он остается достаточно быстрым и функциональным смартфоном. Единственным представителем iPhone в рейтинге стал iPhone SE (2022), который сочетает компактный размер и высокую производительность. Завершает список лучших бюджетных смартфонов OnePlus Nord N30.